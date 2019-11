JAHNERATION joue du reggae et se joue des oppositions pour tracer sa route

Vous êtes portés par une forme de dualité, ados/adultes, réflexion personnelle/ ouverture au monde…finalement ce sont les oppositions qui permettent d’avancer, de trouver son chemin.

A 26/27 ans on devient de vrais adultes, avec des responsabilités, un degré de lecture différent. On doit trouver notre patte ; c’est ce qui doit arriver dans la carrière de chacun, un moment où il faut trouver sa véritable personnalité artistique. Les oppositions y participent bien, le mélange de choses qui ne semblent pas se combiner naturellement. La musique est un peu de la cuisine.



L’identité musicale va aussi avec la personnalité de l’individu, de la personne.

La musique est intimement liée à ce qu’on est. La nôtre est authentique, elle vient du cœur. On ne joue pas des personnages mais notre musique raconte des petits bouts de nos vies. On met sur le papier ce qu’on pense, c’est une démarche psychologique et on s’affirme de plus en plus en écrivant tout ça .On développe notre identité.



A propos d’identité, Ogach est un acronyme alors que Théo signifie « Dieu ». Ça doit être difficile de vivre avec Dieu tout le temps ! (rires)

C’est bien de le relever parce cette dimension est présente dans notre identité musicale. Dans Jahneration « Jah » veut dire « Dieu ». On a été séduits par la spiritualité rasta qu’on a découverte à notre adolescence. C’est un message très touchant et très fort. On a gardé ce nom pour montrer que notre musique a un sens, que le reggae a une histoire. C’est un clin d’œil aux racines.



Vous passez au Brise Glace d’Annecy le 30 novembre. C’est un retour sur les lieux du crime puisque que vous y avez préparé en mai dernier votre tournée actuelle.

On est contents de revenir dans cette salle qu’on a adorée déjà pour notre premier passage en 2017. C’est vrai, on y a aussi été en résidence pour bosser notre nouveau show. On est contents d’y revenir.



Il faut prévoir des vêtements chauds, la neige recouvre déjà les montagnes environnantes. Votre musique va réchauffer l’atmosphère.