Impérial Annecy Festival du 12 au 29 août 2018

De l’Impérial Palace

Nul ne se lasse

Car à tout un chacun

Il offre un plaisir républicain.

déclare, fondateur du Festival et directeur de l’Impérial Palace.Ainsi pourrait-on écrire :: jazz/classique/humour.Comme le souligne, voici l’occasion de sortir le classique de ses lieux dédiés afin de le faire cohabiter avec d’autres musiques. Il s’agit de raconter une histoire à travers la programmation, le thème étant « Comment voyager en musique ». Debussy disait « Quand on ne peut pas s’offrir des voyages, il faut y suppléer avec l’imagination ». L’esprit de cette programmation consiste donc à voir comment la musique peut nous faire voyager, géographiquement grâce à des compositeurs et musiciens de pays et de traditions différents, mais aussi dans les univers déployés par les compositeurs.Le concertsera une merveilleuse transition-un voyage-entre classique et jazz.Vous avez dit « jazz » ?Quand on pose la question de sa définition àet, la réponse fuse « Boris Vian disait que le jazz, ça se joue avec les pieds ». Ça remue, ça donne envie de bouger.Pour le 3° tiers du cocktail, l’humour, quelques mots retenus de la présentation faite par: ambiance festive, dérision, une bulle d’air, incroyable, terrible, retourner la salle, rigolade, bousculer. De l’humour à savourer en famille à travers des lectures diverses.