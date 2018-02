"Hôtel Feydeau", représentation au théâtre de Bonlieu

Courez à Bonlieu voir cet « Hôtel Feydeau » qui, pour le prix d’une pièce de théâtre vous propose des scènes extraites de plusieurs pièces de Feydeau raboutées pour n’en former qu’une.



Des soldes juste après les soldes d’hiver ?



Pas du tout. Georges Lavaudant ne brade ni le texte ni la mise en scène ; au contraire ce patchwork donne du rythme, du punch et apporte une nouvelle lecture : de scène en scène, à partir de prétextes différents, on se rend compte que les enjeux sont toujours les mêmes dans un couple, le pouvoir dit Lavaudant, mais aussi le besoin de l’enjoliver de raisonnements spécieux côté masculin, celui d’être écoutée, mise en valeur et rassurée en toute circonstance côté féminin.



Le rythme déjà soutenu au départ d’« Hôtel Feydeau » va crescendo, accentué par des intermèdes dansés, amplifié par le jeu des acteurs qu’on retrouve de scène en scène dans des rôles différents, tout se mêle pour souligner l’absurde des situations et des propos qui frise le surréalisme… jusqu’à la chute au sens propre et au sens figuré.