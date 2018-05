Franz Schimpl, l’addiction à la vie

Les séries l'Addiction à la Vie et Sans Domicile Fixe seront exposées à La FabriC Salomon jusqu’au 29 juin 2018.



Franz Schimpl :



Franz, dans votre travail, la notion d’humour permet de relativiser, d’alléger le poids des choses et de la vie et aussi de le creuser et de l’approfondir en créant d’autres regards, d’autres entrées.

J’ai toujours été le petit rigolo de la famille. J’ai toujours pris les choses avec une certaine dérision qui m’a aidée par la suite, lorsque je suis devenu diabétique à quinze ans, par exemple. La vision de ma vie en a été complètement changée. Je vivais à Trappes et j’ai découvert dans les grandes salles communes de l'hôpital de Versailles, pour le traitement, qu’on pouvait mourir dans le lit d’à côté. Une sorte de précarité s’installe, même par rapport à soi. Créer une dérision fait que tout est bon, extraordinaire.



C’est une philosophie ?

C’est un amour de la vie. J’ai vite senti que mon chemin serait autre. J’aimais dessiner mais je savais que ma famille n’avait pas les moyens de me soutenir et que ce serait une impasse. Je voulais faire les Beaux Arts… L’environnement de Trappes m’a mené au certificat d’études, à un rattrapage en 4° d’accueil. Mortel, hein ? On en sortait laminé. Je me suis retrouvé obligé de choisir une voie professionnelle. J’ai passé des concours pour les écoles de Paris, bijouterie, je ne sais plus trop quoi… Je suis entré dans la section papier/carton de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris, à Montparnasse. C’était commode pour venir de Trappes en train.

En fin de compte, cette école a été très formatrice. J’ai touché à pas mal de petits métiers lors de la première année, qui permettait de chercher sa voie. Sellerie, papeterie, cuir, carton, dessin de mode, des métiers très manuels. J’ai choisi formiste cartonnier. J’y ai obtenu un CAP et ensuite un Brevet Professionnel. Je n’ai exercé ce métier chez un patron qu’une semaine au bout de laquelle je lui ai dit « Merci, au revoir ».

Le hasard a fait qu’un ami, qui est devenu mon beau frère, m’a fait entrer dans le bureau d’études d’une boîte qui travaillait avec les grands cartonniers français. On réalisait des coffrets pour les plus grandes boîtes de luxe. On était dans le beau, dans le précieux, ça m’a plu !



Je ne sais pas pourquoi votre parcours me fait penser au titre de Monod « Le hasard et la nécessité ». La nécessité de travailler, le hasard personnel du dessin, qui devient une nécessité : les deux se rejoignent, finalement.

Oui, j’y viens. J’ai arrêté l’école en 70. A l’entrée dans cette boîte dont je parle, j’ai eu une chambre près de la Gare du Nord et un vrai souffle a habité ma vie.

Au culot, je suis allé rue Choron, tout près de ma chambre. Je suis entré chez eux. Je crayonnais déjà du dessin politique, satirique. C’était mon mode d’expression. J’avais un petit book. Ils l’ont regardé. Topor, Monsieur Topor, l’a regardé. Il m’a dit « C’est bien. On a un sujet la semaine prochaine. Regarde ce que tu peux faire. » Sur mes dessins actuels, je suis revenu à ces ombrages très serrés qui offrent beaucoup de nuances. Je reviens à mes mes origines avec Topor. C’est lui qui m’a montré comment il faut ombrer.