Franchir la nuit (danse), une création de Rachid Ouramdane.

Il y a des artistes en résidence, des artistes associés.est en résidence humaniste permanente dans le monde, auquel il est pleinement associé comme danseur, chorégraphe, poète et citoyen.A reprendre les titres de ses spectacles, on remarque qu’ils traduisent des attitudes spirituelles, morales, des positionnements spatiaux ou temporels : " Espérance… debout… réparation… témoin… au bord des métaphores" ; des liens entre le physique et le poétique.Les trois derniers titres " Tordre ", "Tenir le temps " et " Franchir la nuit " claquent à l’infinitif. Injonctions universelles ? Engagement inévitable ? Déshumanisation contestée ?Tordre, Tenir, Franchir, un programme ! L’obligation d’un cheminement, d’une participation au monde pour le faire sien, le restituer par la danse et par le corps, lieu de tous les voyages.