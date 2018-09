"Franchir la nuit", Mission accomplie !

Mission accomplie, la nuit est franchie, le message transmis, le public conquis.L’Odyssée que nous proposefranchit les limites de la scène pour dépasser celle de la mer, sans doute Méditerranée ou autre, pour résonner aux dimensions de tout l’univers, de la création, en un mouvement continu. Quand ce ne sont pas les vagues incessantes qui imposent leur rythme, c’est celui que l’individu perdu dans l’immensité marine crée pour rester humain qui prend le relais.Cette Odyssée est un voyage géographique, intérieur, avec soi, en soi, avec les autres ; les éléments la rythment, que seules la parole (off) et la solidarité permettent de vaincre.Hommes, femmes, enfants sont réduits aux dimensions de particules ballottées par les éléments, eau, lumières, forces.met à nu ce voyage, en une approche purement poétique, allégée de tout poids politique ou idéologique. Il livre en abyme un voyage dans le voyage, permettant à des enfants et à des adolescents d’accompagner les danseurs professionnels et de franchir eux aussi, sur scène, les limites qui séparent chacun de nous de la solidarité pour franchir la nuit et atteindre les dimensions de l’humain.L’ovation du public atteste que chacun, à ce spectacle, franchit une partie de sa propre nuit.