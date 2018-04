Pour comprendre le nom de, deux origines possibles :- Jonathan Chatterton, inventeur du ruban adhésif.- « Chatterton », la pièce de Vigny dont le héros se suicide à 17 ans parce qu’il ne peut vivre sa poésie.Les deux origines sont justifiées, même la première, tant « Feu ! Chatterton » nous scotche par l’intensité de ses chansons et de leur interprétation. Comme des doigts, les mots et la musique saisissent la vie, la pétrissent, l’effleurent, la chantent, l’implorent, l’interpellent.A chaque écoute émergent de nouvelles influences possibles. A Baudelaire, Gainsbourg, Aragon, Hemingway …avoués lors de l’entretien accordé à Move-On en juillet 2017, pour Musilac-lac, ajoutons Bashung, Christophe, Ferré. Léo Ferré pour le grain, la chaleur d’une musique et d’une voix qui gueulent la vie.Quand on ne se lasse pas d’une œuvre d’art que chaque écoute, chaque regard ou chaque lecture enrichit, on touche au bonheur de vivre.Feu ! Chatterton sera à Musilac-Montagne le samedi 21 avril 2018. Au fond, quand la délocalisation apporte plus de poésie, c’est qu’elle est réussie !