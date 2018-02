Festival du Cinéma d’Animation 2018 : c’est parti !

Le Festival s’affiche et découvre l’affiche de l’édition 2018 dont la réalisation a été confiée à Pascal Blanchet, auteur de BD et illustrateur québécois.



L’Impérial, le lac et les montagnes façon Riviera !



Voyage, voyage ! Dans le temps, l’espace, la culture, les références…



Pour vous, Move-On Magazine sera présent en reportage tout le long du Festival.

Plus d'informations & réservations sur www.Annecy.org