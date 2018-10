Festival des Résistances 2018, présenté par Arnaud Pillods

Résister est devenu un acte fort toujours d’actualité



Oui, la première édition a eu lieu en 2001 avec trois ou quatre projections et 350 spectateurs. Maintenant nous en sommes à environ 170 projections sur tout le département, plus de 70 sur Thônes dans divers lieux dont le cimetière de Morette et plus de 7000 spectateurs. Sur onze jours.Bien sûr. Comme Thônes est au cœur de la Résistance, les premières années ont vu un fort travail de mémoire avec le Plateau des Glières mais peu à peu nous avons ouvert l’éventail et c’est pour cette raison que nous parlons de Festival des Résistances, avec des films sur l’homosexualité, sur les combats des femmes pour l’égalité hommes femmes, les combats sociaux de plus en plus nombreux qui viennent s’ajouter au devoir de mémoire.