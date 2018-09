Festival Jazz Château Clermont en Genevois côtés cour et jardin

Dimanche 26

Dans l’après-midi, pendant que le trombone qui jouera ce soir avec China Moses fait ses gammes, du village en bas, une poule lui répond (une poule de basse-cour)

16 heures : China Moses se fait la voix sur scène. Quand la diva va, tout va ! Ambiance décontractée mais on sent déjà le don de faire vivre la scène.

C’est un moment privilégié que d’assister à la mise en place du puzzle musiciens, chanteuse, son, technique qui mène à la magie de la prestation finale devant le public. On s’accorde comme on accorde des instruments. Une véritable cordée, celle-ci.



Didier Dauville nous racontait comment il avait eu l’occasion, tout jeune dans le métier, de voir Barbara occuper sa loge très longtemps avant un spectacle afin de se composer et de devenir Barbara, le personnage.



18 heures 30. Le quintet d’Evaristo Perez donne à la scène une profondeur animée par un son tissé de plusieurs nuances, comme un vêtement dans lequel se retrouvent un tissu épais et velouté, des soieries, de la dentelle, des drapés ; des mouvements cérémoniels qui mènent à une explosion libératrice en un feu d’artifice auquel succède une respiration paisible.



Nous nous devons de signaler sur scène l’utilisation de l’indispensable instrument du musicien rigoureux, la pince à linge destinée à prévenir l’envol des partitions ; nous retrouvons là le souci suisse de l’organisation et de la rigueur.



Pendant ce temps, la contrebasse tricote et la batterie fait résonner ses accents de machine à coudre avant de nous emmener vers une jungle de sonorités.



La revisitation humoristico philosophique de la sardane que propose alors Evaristo Perez transcende le genre en mode jubilatoire, dans un mélange Suisse Catalan mais débordant de vélocité pianistique.

Le festival de jazz de Clermont devrait être recommandé pour la santé, 3 mesures de jazz, plus une mesure d’air pur, à consommer en toute amitié !



Quant à China Moses et ses « alliés », comme elle nomme ses musiciens, ils ont débarqué, envahi la scène, pris d’assaut le public qui a terminé la soirée debout, dansant et frappant des mains. China est une bombe anti nucléaire et pacifiste d’énergie, de voix, de présence, une conteuse née. Cette panthère noire supplante sa cousine rose. Autour d’elle, la cour du château s’agrandit, les murs reculent et, paradoxalement, le son est tout proche et vibre en nous.



Une autre dimension pour ce bouquet final !