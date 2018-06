Exposition Pierre Soulages à la Fondation Gianadda

Camille Morando, commissaire de l’exposition Pierre Soulages, responsable de la documentation des œuvres des collections modernes du Musée national d'art moderne-CCI Centre Pompidou, a bien voulu répondre à Move-On pendant le vernissage.



Pierre Soulages affirme qu’il ne faut pas interpréter sa peinture, mais il est impossible de s’en empêcher.

Il laisse plutôt toute liberté au « regardeur » de faire ce qu’il veut. Le créateur est seul lors de la création, mais il crée pour être exposé et l’œuvre lui échappe alors, elle ne lui appartient plus.



C’est ce qu’il dit « La réalité de la peinture est dans le triple rapport entre la chose montrée, celui qui l’a faite et celui qui la regarde. »

Il dit même que chacun peut y voir ce qu’il veut. Nous nous sommes rendus compte cet après midi pendant la visite d’exposition que nous avons effectuée ensemble qu’il peut y avoir une approche spirituelle, artistique… Tout est possible.



Est-ce que l’on peut considérer que l’exposition que vous avez réalisée et que nous propose la Fondation Gianadda permet de suivre une évolution de Pierre Soulages vers une épuration, un allègement ? On quitte peu à peu les formes pour aller vers la matière et la lumière.

On peut penser qu’avec l’histoire de chaque personne se réalise un travail d’économie pour aller à l’essentiel. Pierre Soulages a toujours été dans cette justesse d’une œuvre qui présente sans représenter, qui est toujours économe, dès le départ ; avec le temps, la recherche, l’acrylique depuis 2004, les effets de lumière parlent peut-être plus tout seuls , même si d’autres couleurs que le noir sont présentes dans les œuvres, oui, on peut parler d’une forme d’économie d’un artiste qui essaie de traduire de plus en plus l’essentiel.



Qui nous renvoie à la relation au temps et à une dimension d’éternité.

Chez Soulages la relation au temps est très forte. Il ne faut jamais penser qu’un artiste est obligé de montrer, de dénoncer, de s’engager dans les choses du temps qui vont tellement vite à notre époque. Le temps de Soulages est différent. Il a d’abord traversé lui-même tout le 20° siècle ; le temps de la création , ensuite, est long, il demande de la réflexion et puis le temps de la peinture et de l’art remonte à la préhistoire, à l’art pariétal. C’est ce qui se voit à travers sa création.

Vous disiez qu’il ne re-présente pas, il présente. A la Fondation Gianadda, nous sommes au milieu des montagnes, l’artiste cherche à laisser une trace et non à retracer, comme on laisse une trace dans la neige, comme on ouvre une voie en montagne. L’idée de laisser une trace semble importante dans l’art.



C’est profondément humain. Pierre Soulages a consacré toute sa vie à la création, toute sa vie, c’est à cela qu’on reconnaît les grands artistes et il termine le petit film que nous venons de voir à l’instant en disant « Je suis libre. » Ceci inclut beaucoup de contraintes, une forme d’ascèse.