Exposition "Les couturiers de la danse" au CNCS de Moulins jusqu'au 3 mai 2020

Est-ce qu’il est une contrainte ?

Non, à l’exception de certains comme en montre l’exposition, de grosses masses de tulle. S’il y a contrainte, c’est quand la vision est réduite. Le vrai costume de danse réussi, réalisé par un costumier ou un couturier épouse le mouvement.



Au 20° siècle, le corps et le costume s’épousent pour donner liberté et mouvement.

Le costume épouse aussi les changements de mentalités, les changements physiques, on est plus grand aujourd’hui, la musculature a pu évoluer. On a gagné en liberté en 68 mais avec Coco Chanel dans les années 20 pour libérer le corps grâce au jersey, en enlevant le corset et la crinoline.

Le corps de la femme était plus contraint, plus rigide. Il y a eu des progrès dans les matières, même si elles ne sont pas toutes synthétiques. On peut les passer, les laver plus facilement, leur souplesse permet d’épouser le corps, elles sont plus légères.



Les fameux plissés mémoire de forme d’Issey Miyake sont une vraie libération. Les costumes ne se froissent jamais, ne se déplient jamais, gardent la même forme. Les deux cents costumes qui ont servi au ballet avec William Forsythe ont été une expérimentation qui est ensuite devenue une ligne appelée Pleats Please et a obtenu un grand succès auprès du public. La danse a permis de rendre visible ce travail technique qui puise dans la culture du Japon avec l’origami.



L’un des thèmes qui préside à l’exposition est « Pas si classique. » Comment définiriez-vous la danse contemporaine ? Un critique d’art affirme que l’art contemporain est l’art de son époque. Il en est de même pour la danse ?

On pourrait dire que la danse contemporaine est celle de la seconde moitié du 20° siècle. C’est un peu réducteur. Certains pays n’utilisent pas cette appellation. Aux USA on parle plutôt de modern danse, de post modern danse. Il vaut mieux utiliser le pluriel parce qu’il n’y a pas une seule danse contemporaine, ce sont des danses, conceptuelle, le hip hop, des danses traditionnelles qui deviennent des danses contemporaines ; le flamenco est peut-être l’une des danses les plus novatrices actuellement. C’est aussi toute une palette de jeux, de sentiments et de représentations.



Il est possible de lire dans l’exposition une citation de Pierre Bergé « La couture n’est pas un art mais elle a besoin d’artistes pour s’exprimer. » La couture n’est pas un art ? Votre exposition l’associe tellement bien à la danse qu’elle en devient un.

C’est un questionnement intéressant parce que la mode est aussi un commerce, une industrie : peut-elle se revendiquer comme un art ou un artisanat ? Des maisons prestigieuses comme Hermès ou Chanel utilisent le terme artisanat d’art, ce qui permet de mettre en avant les petites mains, les plumassiers, les brodeuses, tout ce qui sous tend la couture. On peut considérer que la haute couture est un art appliqué assez proche du travail d’un peintre puisqu’il est question de pièces uniques.

La couture n’a pas besoin de la danse mais il est justement intéressant de noter que celle-ci peut apporter un supplément de beauté, de créativité à la première alors qu’elle dispose de moyens bien plus modestes et qu’on parle assez peu de la danse dans les médias.