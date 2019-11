Exposition "Dédoublement" Jean-François Chevalier. Espace La Brava. Thônes

En une élévation de caillebotis.

Vous aimez bien jouer, avec les formes que vous décomposez, que vous superposez, vous jouez avec les rythmes et vous récupérez même le rideau de cette boutique. Vous jouez avec le temps.

Je faisais une toile à la dimension d’un lit et je me suis dit que le rideau devrait aller juste. Ce n’était pas prévu, je l’ai disposé devant. Les couleurs de la toile m’ont tout de suite évoqué ce rideau.



Encore une fois, on a l’impression que les choses s’imposent à vous.

Oui, effectivement. Ce rideau est le symbole du public et du privé. Ce qui fait que j’ai pensé à Courbet pour cette « Origine ».



Ici tout le pan de mur est habité de miroirs travaillés, gravés, et de peintures qui « pètent de couleurs ».

Ça peut évoquer un mouvement permanent, des explosions, comme sur ce grand tableau, oui ; mais je l’ai réalisé en plusieurs fois, ça vient lentement. Je travaille sur plusieurs toiles en même temps et je passe de l’une à l’autre.



Vous êtes un chef d’orchestre et ce sont vos musiciens et vos instruments. Votre fils Xavier expose vos aquarelles sur la voiture qu’il pilote en rallye. On retrouve l’idée de circuit dans cette réalisation.

J’ai été malade et j’ai alors réalisé plein d’aquarelles… qui sont passées sur la voiture de Xavier.

Quant aux miroirs que vous voyez, ils viennent de ce que j’avais exposé chez Cournault, un peintre nancéen qui était soutenu par le collectionneur Jacques Doucet. J’ai montré mon travail dans la maison de Cournault qui est devenu maintenant un lieu d’exposition. J’avais retrouvé dans une armoire tapissée de journaux la nécrologie de Cournault. Encore quelque chose qui venait à moi, je me suis dit « Il faut que tu fasses du Cournault ! » Ça n’en est pas, mais ce sont des miroirs.