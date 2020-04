Combien d’entre nous aimeraient être à la rue en ce moment ! Faire bouger le GPS personnel.À ce propos, une expression devenue insupportable because archi utilisée, saturant le paysage de la communication et des affaires « Je reviens vers vous très vite ». Expression chargée de promesses indicibles toujours déçues par le résultat d’ordre bassement administratif ou informatif.Règne aussi en ce moment l’expression « pousser un coup de gueule ». C’était naguère le ras-le-bol ; le bol ayant débordé on pousse un coup de gueule. Christophe a eu beau crier pour faire revenir Aline… alors pousser un coup de gueule en temps habituel n’est déjà pas forcément utile ni efficace. Imaginez le résultat d’un coup de gueule en période de confinement !