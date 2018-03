Entretien avec Michel Barnier, savoyard, patriote et européen convaincu

Et la Halle Olympique continue de vivre. Des matches de la dernière Coupe du Monde de Handball s’y sont disputés, et tout récemment une rencontre de la Coupe Davis.

Oui et pour aller plus loin que la création d’équipements ou d’événements sportifs, un département comme le nôtre qui a deux fois plus de lits touristiques que d’équipements permanents – il en va de même pour la Haute-Savoie - fait partie d’une province qui vit en accueillant des gens du monde entier l’été comme l’hiver. J’ai toujours eu à ce sujet la préoccupation de protéger nos espaces naturel, notre patrimoine culturel, historique, les églises baroques, les places fortes qui jalonnent les vallées. Notre province vit l’été comme l’hiver grâce à la confiance que nous font les gens qui viennent chez nous. De ce point de vue, les Jeux Olympiques sont l’accueil pendant quinze jours de gens qui viennent du monde entier. Quand le département et ses huit mille volontaires se mettent en état de marche, se préparent à accueillir le monde entier, ceci a un impact durable dont j’ai voulu organiser l’effet en préservant les ressources humaines et les expertises que nous avions réunies pendant les Jeux ; c’est pour cette raison que Rémy Charmetant, qui dirigeait l’organisation des épreuves sportives, a été placé à la tête de l’agence touristique de la Savoie, une structure conçue pour organiser après les Jeux d’autres événements, comme des championnats du monde, ou bien encore l’aviron à Aiguebelette…



Michel Barnier, vous êtes à la fois un Savoyard enraciné, passionné et un Européen convaincu. Comment conciliez-vous ces deux dimensions ?

La Savoie a joué la carte de l’ouverture et de l’accueil du monde entier avec les Jeux, ouverture qui se prolonge dans son économie touristique d’été et d’hiver, un parc national, deux parcs régionaux, des sites remarquables, des stations de haute ou moyenne altitude, le ski de fond ou alpin, nous sommes aussi un département et une région limitrophe de la Suisse par la Haute-Savoie, de l’Italie avec le Val d’Aoste. Nous sommes reliés à d’autres pays, à d’autres régions par des tunnels et bientôt, je l’espère, par une liaison TGV optimale avec le Lyon-Turin, ce qui fait que nous sommes naturellement ouverts et en symbiose avec d’autres pays européens. Je n’ai jamais pensé qu’il y avait une difficulté à être dans ses racines territoriales, dans une culture, dans une tradition, être patriote à travers la nation dont nous faisons partie et en même temps être fièrement européen. Je pense même que tout va ensemble. Je reste attentif au fait que l’Europe soit une construction qui se bat pour l’unité et pas du tout pour l’uniformité.



N’oubliez pas une chose qui a été une révélation pour moi à l’occasion des Jeux et en quoi je crois encore aujourd’hui : la politique est un mandat qu’on vous confie pendant un certain temps, un budget, qui est celui de tous les contribuables, des lois, des directives européennes, des règlements et, à la base de tout, naturellement, des convictions et des valeurs, tout ceci pour créer du progrès collectif. L’idée de moral collectif, à mes yeux, en fait partie. C’est ce que j’ai vu avec les Jeux ; des gens de toutes opinions, de toutes sensibilités ont eu le sentiment de s’améliorer, de progresser personnellement, individuellement en participant à une aventure collective. C’est pour moi une leçon durable qui s’applique à bien d’autres circonstances que les Jeux Olympiques.