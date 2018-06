La réalité virtuelle avec E. RÉEL





E. RÉEL propose un loisir indoor innovant basé sur une technologie immersive en réalité virtuelle adaptée à chaque joueur.



Leur objectif : vous offrir une expérience magique et conviviale dans un monde où tout est possible.



Leurs salles VR peuvent contenir jusqu’à 16 joueurs en simultané. En solo ou par équipe de 2 à 6 joueurs, venez vivre des expériences uniques E. RÉEL ou découvrir en réalité virtuelle des univers plus magiques les uns que les autres sélectionnés par leurs soins.

Accompagnateurs de personnes mineures, profitez de leur espace lounge confortable pendant la durée de la session.





Une immersion E. RÉEL avec le HTC VIVE VR





E. RÉEL met à disposition les meilleurs outils d’immersion présents sur le marché : le HTC VIVE et ses capteurs lighthouses.

Avec le casque VIVE VR, le monde réel fait place à des expériences fantastiques. Dôté d’un système de tracking SteamVR, de graphismes à couper le souffle, d’un champ de vision à 110°, de commandes intuitives et d’un retour tactile HD, la technologie VIVE VR de HTC offre un sentiment d’immersion incomparable.





Les accessoires de HTC VIVE VR





Équipé de contrôleurs sans fil qui seront vos mains, du serre-tête audio premium alliant confort et praticité, du micro intégré, vous communiquerez et vous vous déplacerez physiquement dans un monde virtuel.