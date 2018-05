C’est en 1930 que "Les Caves de Seyssel" ont été fondées, époque de reconnaissance et de délimitation de la zone d’Appellation d’Origine Contrôlée. Reprise en 1988 par Gérard Lambert et son épouse, cette maison a connu alors un nouvel essor, alliant tradition et modernisme.



Fidèles à la sauvegarde du patrimoine et des produits du terroir, ces deux passionnés ont notamment repris à leur actif l’élaboration et la vinification du "Royal Seyssel", fleuron de l’Appellation Seyssel depuis plus d’un siècle.

Leur cave est aujourd’hui spécialisée dans l’élaboration de Vins de Seyssel en Méthode traditionnelle, mais offre également une large gamme de Vins de Seyssel et Savoie.