E.RÉEL, entre rêve et réalité, réalité et E.réalité

est bien placé pour parler de passion, de réalité virtuelle, de création et d’émotion : il est à la tête d’un monde de jeux de e-sport, d’aventure virtuelle, de découverte qu’il vous propose de partager.Ensemble les émotions sont plus fortes.Je suis un geek. J’ai toujours eu chez moi de la technologie, les derniers téléphones, les dernières innovations, un peu aidé par ma famille qui est dans ce domaine.J’ai travaillé une vingtaine d’années dans la restauration, avec la volonté de créer un jour quelque chose à mon compte. Fin janvier 2017, j’ai quitté l’entreprise qui m’employait sur un accord réciproque et je me suis attaché à trouver le projet qui me correspondrait le mieux.J’avais simplement quelques données, la curiosité de suivre les tendances et je me suis orienté tout naturellement vers les nouvelles technologies au sein desquelles j’ai été attiré par lesOn m’avait offert un jour un casque basique dans lequel on glisse un téléphone, le tout procurant des expériences pas terribles. Je suis parti de là pour suivre l’évolution de la réalité virtuelle. J’avais déjà eu l’idée d’ouvrir unauparavant et je me suis dit que les progrès de la technologie permettent désormais de créer un Escape Game en réalité virtuelle. Le projet s’est enrichi et finalement concrétisé en recouvrant plusieurs domaines : un volet E-sport multi joueurs, de l’Escape Game et aussi de l’Arcade, tout ceci pour proposer une multitude de jeux, différents types d’immersion.Nous sommes multi spécialistes de la réalité virtuelle.Les neurosciences nous montrent qu’il n’y a pas de différence émotionnelle entre le réel et le virtuel, vous jouez avec toutes sortes de frontières. Le mot immersion est justifié.