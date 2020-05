Drive-in Festival : Pour les amoureux du 7ème art

est un rêve ; devenu réalité. Alors que les salles obscures sont éteintes depuis plus de deux mois, le drive-in fait son grand retour , pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Le Drive-in Festival est l'événement solidaire lancé le 16 mai par Mathieu Robinet, producteur de films, le renouveau d’un principe vieux comme le cinéma. Un écran géant installé sur une place publique où le spectateur reste confortablement assis dans sa voiture. Le Drive-in Festival sillonnera la France jusqu’à la réouverture des cinémas. Première destination, ce week-end, à Bordeaux.Près de 500 spectateurs et 300 voitures autorisés sur place chaque soir. Afin de respecter les normes sanitaires, certaines « règles » ont été mises en place. Trois adultes par voiture maximum et aucune sortie autorisée sans le port d’un masque. En cas de problème, il suffit d’activer les warnings et un bénévole viendra à la rencontre du spectateur. Si vous n’avez pas de véhicule ? 5 à 10 voitures seront mises à disposition du public lors de chaque projection.Concernant le déroulement de la séance : le spectateur ne quitte pas une seconde son véhicule. La vérification du billet se fait à distance. Il suffit de couper son moteur et de se brancher sur la fréquence FM de l’évènement. Pour les plus proches de l’écran, des enceintes diffusent un retour son suffisamment puissant pour avoir le choix entre vitres ouvertes ou autoradio.