Des oiseaux par milliers !

Vous serez consulté sur la présentation de la collection ?

Il y a des muséastes qui sont beaucoup plus forts que moi pour la présentation, qui sont même géniaux. Je ferai peut-être quelques petites réflexions, de même qu’on m’avait demandé mon avis pour la présentation d’une collection de poisons avec de l’arsenic, de la strychnine, des petites grenouilles toxiques… et au milieu deux bidons de glyphosate. J’ai fait observer que le glyphosate est deux fois moins toxique que le sel de table (Ébahissement des visiteurs !) et cinq fois moins que la tallowamine, elle aussi présente dans le glyphosate et qu’on retrouve dans certains savons.

Alors, puisque vous me le demandez, il arrive que je donne mon avis.

Le débat sur le glyphosate correspond davantage à un choix de société qu’à un débat scientifique. Mais pourquoi pas ?



Avez-vous des spécimens préférés ?

Non, pas spécialement; vous avez ici un spécimen remarquable, le quetzal qui était l’oiseau roi des Incas. Remarquez l’iridescence et la longueur des deux plumes centrales de la queue.

Pour moi, toute espèce, de la plus commune à la plus rare, présente une égale valeur d’étude. Il est certain que vous êtes content d’avoir un spécimen d’une espèce disparue, mais vous ne pouvez pas étudier ses pigments, ni son ADN parce qu’il est tellement unique qu’il ne s’agit pas d’y toucher. Finalement, non, je n’ai pas de spécimens préférés à part ceux qui m’ont conquis par l’adresse de mes taxidermistes et qui représentent l’histoire de la taxidermie.