Debout dans les cordages le 6 février 2020 Quai des Arts Rumilly

C’est un chant pratiquement éternel qui colle aussi à l’actualité.

C’est le sens qu’on y a mis en débutant ce projet il y a six ans, avec un souci d’éducation populaire. On voulait réactualiser ce texte créé dans les années 30, très peu modifié par la suite et qui résonne très fort aujourd’hui.

On a besoin de ce genre de parole, d’y revenir ou bien de le découvrir ou de le redécouvrir de manière incarnée et en musique : les mots ont une autre portée. La poésie orale est la plus forte, à mon avis. On entend toute la musique de la langue, le jeu des sonorités et l’émotion passe pour vous sauter à la figure.



Vous revenez aux sources puisque la poésie a longtemps été chantée.

C’est comme ça que je considère le rap, une expression poétique contemporaine en musique. Il m’a donné l’amour des mots et je continue dans cette tradition en allant dans d’autres domaines que le rap.



Le rap comme entrée dans la poésie, c’est parfait !

RAP signifie rythm and poetry ! La poésie en rythme. C’est aussi l’expression poétique des quartiers populaires, ce qui me touche encore plus. On peut s’exprimer même si on n’a pas fait de grandes études ou du solfège. Le rap est la voix des sans voix.



Césaire, Senghor ont été des intellectuels noirs mais aussi des hommes d’action, des élus.

Oui. Il est louable qu’ils ne s’en soient pas tenus uniquement à une expression artistique ou intellectuelle et qu’ils soient allés sur le terrain politique, qu’ils se soient mêlés de la vie de la cité, même si je préfère le poète chez Césaire, et bien qu’il ait écrit des textes politiques très forts, comme sa lettre de démission du parti communiste. La frontière infime entre poétique et politique m’intéresse tout particulièrement. C’est là que je place l’art. Un auteur ne doit pas être décontextualisé de son époque. Un artiste doit déconstruire le processus de nivellement par le bas, de facilité et de grossièreté.



Vive la poésie !