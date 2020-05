Cyril Kongo, graffeur au grand cœur pour l’hôpital Lariboisière

Du Kongo à Lariboisière… une véritable aventure pour la bonne cause.



Cyril, vous êtes un autodidacte.

J’ai refusé le formatage, ça n’a pas été facile.



Il faut une force de caractère. Comment en êtes-vous venu à ce parcours artistique ? Il n’y a pas loin de graffeur à gaffeur.

Graffeur mais gaffeur aussi (rires). Graffeur, c’est plutôt générationnel. Je suis arrivé en France en 75, comme réfugié politique du Vietnam. J’avais six ans. Ma mère est française, mon père vietnamien. Je suis né en France, parti très vite au Vietnam et à mon retour en France je comprenais le français mais je ne le parlais pas très bien. Je me suis rendu compte que je m’exprimais très bien en dessins.

Adolescent, j’ai pris en pleine figure le mouvement hip hop qui mêlait plein de mecs de ma génération, des plus âgés qui s’exprimaient avec des bouts de ficelle. Comme on n’avait pas les moyens d’acheter des instruments de musique, on créait des sons avec des platines. On n’avait pas de salles, alors on dansait sur des cartons avec des mouvements de kung fu, de gymnastique, de capoeira qui donnaient une danse métissée, de combattants, très physique et très athlétique. Des amis écrivaient des vers pour faire claquer les mots en rythme. Quant à moi, je me suis retrouvé tout naturellement à graffer puisque je ne me suis jamais arrêté de dessiner.



Il semblerait que la notion de rythme, que vous évoquez, soit à la base de nombreuses démarches de création.

Le rythme est très important dans ma peinture.



Le chemin d’un autodidacte est difficile parce que c’est à lui de l’inventer en fabriquant ses propres repères mais c’est une formidable liberté.

Je m’en rends compte aujourd’hui. Pendant plus de vingt ans, on a été décriés comme des vandales. On ne comprenait pas notre liberté d’expression alors que, de mon point de vue, c’était un cadeau dans lequel je mettais mon temps, mon énergie et ma peinture. C’est ce que j’expliquais quand j’avais des problèmes avec la justice. Je continue de faire aujourd’hui ce que j’ai toujours fait et qui me valait souvent pour récompenses des gardes à vue et des tentatives de me mettre à l’amende.

Être reconnu a demandé un long chemin qui m’a permis de développer mes travaux un peu plus dans le monde de l’art.