Cri du cœur et de la conscience. Stéphane Tourreau. Interview

Stéphane Tourreau est vice champion du monde d’apnée.



Stéphane, tu es habituellement quelqu’un de calme et zen mais je viens de remarquer une publication très « énergique » de ta part sur un réseau social. Tu as passé tout le temps de confinement au fond de l’eau ?

J’aurais bien aimé. Mais non, j’étais à la maison, je me suis adapté. J’ai adapté mon entraînement hors de l’eau, à sec, sur le home trainer à vélo, en course à pied autour de la maison, avec de l’apnée hors de l’eau, pas mal de musculation sur le balcon.



Est-ce que tu as pu organiser un entraînement satisfaisant ou plutôt frustrant ?

Très satisfaisant parce que je suis sorti de ma zone de confort, ce qui m’a permis de faire de l’apnée dans des conditions beaucoup plus difficiles, ce qui m’a aidé au niveau métabolique et va donner de belles surprises en piscine ou en milieu naturel. J’ai hâte de le vérifier mais il est certain que mes apnées ont augmenté. Je me sens beaucoup mieux physiquement, musculairement. De toute façon je m’adapte.



La contrainte a du bon, elle permet de progresser.

L’apnée a cet avantage qu’on peut la pratiquer dans n’importe quelles circonstances.



Mais les sensations ne sont pas les mêmes.

Cette période d’efforts dans une situation particulière permet d’atteindre une nouvelle étape d’adaptation physiologique. Le retour à l’eau permet ensuite de se transcender. J’ai vécu ce moment comme une opportunité, d’autant plus qu’il m’a permis de prendre de nouvelles initiatives environnementales dans ma vie quotidienne. Avec ma chérie, on a commencé à planter un petit potager sur le balcon, des céréales ; je m’aperçois que je peux faire encore plus de trajets à vélo. J’oriente davantage encore ma façon de consommer. Cette période a été très constructive.



Ces tendances que tu soulignes étaient dans l’air du temps et vont peut-être se trouver renforcées par la période de confinement et de réflexion.

Bien sûr. Et je ne suis pas du genre à m’engager de cette manière sur les réseaux sociaux. Je l’ai fait cette fois-ci pour faire réagir, pour produire un électro choc. Beaucoup de gens semblent avoir oublié d’où on vient. On est tout le temps en train de se protéger ! Le système agro-alimentaire, les lobbies, la politique utilisent ceci comme un outil pour nous inciter à consommer toujours plus. Au lieu d’en prendre conscience et de réagir, on continue dans ce système pour arriver à un seuil à partir duquel on n’a plus le choix.

À ce niveau, le neuro feedback qui régule les populations bactériennes ou autres n’est plus efficace, on continue à chercher des vaccins, à utiliser la finance pour réguler la crise.