Confiné dans la lecture

Le principe de Peter

/L.J.Peter et R. Hull (1969)



Pourquoi j’ai mangé mon père

/Roy Lewis

« Approchez Homo Sapiens ! Ce livre vous fera hurler de rire ! Faites la connaissance d’une famille préhistorique : Edouard, le père, génial inventeur qui va changer la face du monde en ramenant le feu ; Vania, l’oncle réac, ennemi du progrès ; Ernest, le narrateur, un tantinet benêt ; Edwige, Griselda et autres ravissantes donzelles … Ces êtres délicieux font le monde autour d’un feu en dégustant des os à moelle. Regardez-les découvrir l’amour, s’essayer à la drague, se battre avec l’évolution … »

Le décalage historique permet de transposer avec humour nombre de situations et de problématiques actuelles. Pour jeunes et adultes (180 pages en édition de poche).



Le monde selon Garp

/John Irving

(600 pages en édition de poche)

« Chaque génération a son livre. Le monde selon Garp de John Irving pourrait bien être pour les enfants de la crise (celle des années 70/80) l’équivalent de L’Attrape-cœurs de Salinger pour ceux des années cinquante ... »

« C’est peut-être cela un grand livre … »

Je, François Villon

/Jean Teulé (2006)

La gratuité ne vaut plus rien

/Denis Guedj (1997)

Rien ne va plus

/Douglas Kennedy

Artemisia

/Alexandra Lapierre

Le choix de Sophie

/William Styron (1979)

L’élégance du hérisson

/Muriel Barbery

Une concierge érudite et philosophe mais qui ne veut pas que ça se sache. Une pré ado surdouée qui cherche un sens à la vie. Une

rencontre « improbable », comme on dirait de nos jours. De l’humour et de la réflexion. Que demander de plus ?

Le grand cahier

/Agota Kristoff (1986) (1° tome de la « Trilogie des jumeaux)

« Un roman magnifique sur le déracinement, la séparation, l’identité perdue et les destins brisés dans l’étau totalitaire. »

L’Express



Les fourmis

/Bernard Werber (1991)

Kafka sur le rivage

/Haruki Murakami

Un concentré de drôlerie et de critique pertinente qui montre « Comment chaque employé tend à s’élever à son niveau d’incompétence ». Ou comment gravir les échelons jusqu’au niveau pour lequel on n’est pas compétent ; c’est alors le moment d’empêcher les autres (peut-être plus compétents que soi) d’atteindre ce niveau.Un extrait de la 4° de couverture :Pas de résumé possible pour ce livre hors normes. Quelques extraits de critiques figurant en 4° de couverture :Du même auteurSouffrance, tortures, violence, bassesses, poésie… Tous les ingrédients d’un best seller… Mais il s’agit de la vie de François Villon, poète, né peut-être, le jour où Jeanne d’Arc est morte. Le lecteur est brinquebalé de la plus extrême délicatesse poétique aux actions les plus basses et les plus violentes. La véritable aventure d’une vie.Ce recueil de chroniques parues dans le journal Libération aurait presque la prétention de faire des mathématiques une science (qu’elles ne sont pas) humaine. Partant d’un fait d’actualité, d’un propos, l’auteur tire le fil de la réflexion vers les mathématiques, passe par la linguistique, la philosophie … Les lecteurs réfractaires aux maths risquent soit d’être perdus, soit de se réconcilier avec elles grâce à cette approche très originale.Les deux pages d’introduction intitulées « La pensée hypothétique » valent à elles seules le détour.À signaler, entre autres,, du même auteur. L’histoire des mathématiques mise en roman.À recommander comme tous les livres de l’auteur. Toujours un moment de lecture agréable, avec toutes les composantes d’un bon bouquin et un petit quelque chose de plus, peut-être une sorte d’intelligence de la vie.La vie d’Artemisia Gentileschi, jeune femme peintre du début du 17° siècle. Elle se bat dans l’atelier de son père et contre celui-ci pour faire admettre et reconnaître son art. Biographie et roman historique qui restitue la vie italienne de l’époque. De l’aventure, de la force et du caractère au service de l’art et de ce roman.Fait partie des livres dont l’intérêt dépasse de loin l’histoire qu’ils racontent. Touche à des choses essentielles en l’Homme (comme les autres livres de Styron). On mettra sur le même plande Tom Wolfe (1987) etde Donna Tartt (1992).Une lecture parfois très dure et crue ; pas juste le petit machin pour passer le temps.Là encore, le 1° tome d’une trilogie. Comme pour Agota Kristoff, les tomes suivants sont à la hauteur. Histoire croisée d’humains et de fourmis. Science, polar, aventure, réflexion, découverte, imagination. Tout est au rendez-vous.Critique extraite du site Babelio « Magique, hypnotique, Kafka sur le rivage est un roman d'initiation où se déploient, avec une grâce infinie et une imagination stupéfiante, toute la profondeur et la richesse de Haruki Murakami. Une œuvre majeure, qui s'inscrit parmi les plus grands romans d'apprentissage de la littérature universelle. »Il semblerait qu’on puisse écrire la même chose de tous les livres de cet auteur, dont l’idée-même d’en établir un résumé est mission impossible. Sachez simplement que dans celui-ci, il pleut des poissons.