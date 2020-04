Chroniques du confinement

3° chronique

On ne va pas se mentir.

Ni se cacher derrière notre petit doigt.

Ni se cacher derrière un masque, ou une absence de masque.



« On ne va pas se mentir » fait partie de ces expressions qui relèvent du tic verbal, un peu comme le très en vogue « voilà » ou le tellement injustifié et passe partout « juste ». C’est juste incroyable. Non ? Si !



On ne va pas se mentir puisque notre époque développe à l’extrême l’art de la rhétorique manipulatrice. Ne nous mentons pas et acceptons la manipulation sémantique dans les domaines politique, commercial, diplomatique, dans les ressources humaines et dans tous les secteurs de l’expression par la langue, par l’image, par les signes, par les chiffres et les statistiques.

Puisque nous nous mentons sans cesse, ne nous mentons plus, acceptons le mensonge comme base de l’expression.



Pour revenir à un terme comme ce fameux « juste » qu’on accommode à toutes les sauces et à tout bout de phrase, c’est ce qu’on appelle un mot explétif. Il ne joue aucun rôle dans la syntaxe d’une phrase, on pourrait très bien s’en passer mais il sert de liant ; ce qui pourrait faire réfléchir à la fonction politique occupée très souvent de façon explétive par des personnes qui développent davantage un aspect collant que liant.



En cette période où fleurissent habituellement les carnavals, l’absence de masques fait doublement défaut.