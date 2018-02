Camille Ouï

Un mantra, une incantation qui fond les sens en un seul. Une synesthésie baudelairienne et rimbaldienne qui joue des sens et des mots.Profondément poétique car unissant dans la même économie de moyens le rythme, les images et les sonorités d’où naît une esthétique fascinante.Je est une autre, « fontaine de lui », « fontaine de lait…» « ...les couleurs et les sons se répondent » et de cet album jaillit un hymne à la vie éminemment sensuel et érotique.Ouï, Camille joue, à chanter, de son corps, de sa voix, des mots, avec nous, de nous : homme fontaine, femme piscine, eau, âme, sève et larmes.Le lit redevient arbre de Brassens« Et les vitres redeviennent sableL’encre redevient oiseauLes pupitres redeviennent arbresLa craie redevient falaiseLe porte-plume redevient oiseau. Et les prés verts.L’Ouï de Camille, par le miracle de la poésie, se fait fontaine qui remonte à la source de la vie.PS : mention spéciale pour l’utilisation intelligente et appropriée de « voilà ».Prochaines dates de concert de Camille : www.camilleofficiel.fr