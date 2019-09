Brock, acteur et magicien du bruitage

Brock a choisi son pseudonyme pour rendre hommage au grand clown suisse Grock. Un clown suisse, c’est déjà de l’humour et du rire au second degré ; un hommage à un clown suisse atteint le 3° degré !



Je suis venu à la 2° ou3 ° édition de « Coup de théâtre » jouer les Fables de la Fontaine mises en scène par Stéphanie Tesson et j’étais en même temps régisseur de « La gloire de mon père ». Pendant une semaine j’ai pu vraiment appréhender le Festival et son fonctionnement. Comme j’ai été formé par des gens du cirque je suis multi cartes, ce qui est intéressant pour ce type de festivals et leur budget.

J’ai d’ailleurs joué à la salle Pierre Lamy devant laquelle nous nous trouvons maintenant et où j’encadrerai cet après-midi un groupe de jeunes qui donnera « Le Cid » puisque c’était un jour de pluie, et que la salle servait de position de repli.



Cette année vous êtes là dans une autre optique.

Avec une autre casquette encore. Je suis aussi bruiteur et l’organisation m’a demandé d’animer un atelier concernant le bruitage au théâtre. Je suis essentiellement bruiteur vocal mais aussi bruiteur à objets. On me demande de plus en plus d’intervenir comme comédien et comme bruiteur. Je travaille en direct et les gens voient comment je produis le son, ce qui devient de plus en plus rare parce que le son est enregistré et que le travail de l’ingénieur du son consiste à appuyer sur les boutons de sa console. Mon travail, lui, est de faire exister l’univers sonore en même temps que la pièce se déroule. C’est ce que j’ai montré aux enfants pendant quinze jours d’atelier : ils peuvent à la fois jouer et faire exister l’univers sonore.



On vit dans un monde saturé de plus en plus de bruit qui ne fait pas sens et c’est très intéressant de faire l’inverse, de produire son propre bruit pour créer du sens.

Paradoxalement en tant que bruiteur j’adore le silence si bien que j’ai quitté Paris. Le silence a une importance capitale dans beaucoup d’arts vivants. Je l’explique aux enfants, je leur apprends à repérer d’où vient le son. Juste avant votre arrivée j’ai enregistré l’ambiance qu’il y a autour de moi, je vais m’en servir sur une bande son ou pour un autre usage.



Annecy a un son particulier ? Parce que c’est jour de marché ?

Oui, avec l’eau qui coule, les montagnes…Tout mon travail, depuis mon conservatoire à Toulouse, est basé sur l’observation des gens, des animaux, des choses, de l’environnement sonore, visuel. Tout enrichit mon travail. Ça sédimente en moi et ça sort ensuite.



On revient à l’indispensable silence.

Je me promène souvent sur la plage dans le sud ouest, seul, l’hiver pour retrouver tout ce calme habité de sons, d’images que je mets au service des œuvres qu’on me demande de jouer.



Un bruiteur a une identité particulière, un son particulier ?

En général oui, au même titre qu’un musicien. Il faut distinguer le bruiteur qui amène du son réaliste alors que l’illustrateur sonore est plutôt sur l’ambiance.



C’est un son faussement réaliste.

Mais qui se veut réaliste parce que c’est le son qui va sur le moment alors que l’illustrateur fait appel à une sorte de mémoire collective.



Si le son est réaliste, il est fabriqué de façon très personnelle.

A partir d’un objet chiné ou fabriqué.