L’attention est l’action de tendre l’esprit vers quelque chose et signifie aussi « précaution, soin » (TLF, dictionnaire en ligne).

De quoi remplacer avantageusement l’anglicisme « care ».



L’interjection « Attention ! » est souvent employée trop tard lorsque le danger est tout proche alors que la précaution vise à prévenir, à anticiper et le soin à accompagner.

Il est pas mal question d’attention en cette période que bouleverse le coronavirus : attention à soi, aux autres, à notre environnement commun.



L’attention relève d’une écologie qui englobe aussi bien la nature, dont nous faisons partie, que les relations humaines déclinées dans tous les domaines, social, économique, politique, moral, culturel, environnemental…tout ce qu’englobe et unit une écologie véritable bien plus efficiente que le sempiternel appel à des valeurs que chacun interprète à son profit.

Tendre l’esprit plutôt que faire preuve de paresse en suivant les chemins faciles de l’emprunt linguistique et de la pensée balisée.