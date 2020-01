Art et nourriture

Lucie, nous avions pris rendez-vous pour parler d’art et de nourriture.

Et se produit en ce moment un scandale autour d’une banane. Achetée pour 120 000 dollars, elle aurait été mangée par sa propriétaire. D’autres ont suivi cette démarche avec une carotte et l’ont mise en vente…



Certains disent que le concept compte plus que la réalisation.

On sait quand même que Maurizio Cattelan est le roi de la provocation. Il est très côté et très connu depuis ces dix dernières années pour faire des coups (des coûts ?) d’éclat. Nous ne parlons pas ici d’histoire mais de marché de l’art et le milieu de la finance n’a pas tellement le sens de l’humour. Il prend beaucoup trop au sérieux cette forme d’absurdité qui est cependant assez belle philosophiquement.

Le monde de la finance est en train de faire dégénérer l’histoire de l’art. Ce qui devait être un geste poétique et absurde devient un geste sérieux et financier, ce qui est malsain.

Notre société fonctionne sur l’évaluation et l’estimation de toute production.



Alors que certaines œuvres n’ont pas vocation à être sérieuses ni financières. Maurizio Cattelan a l’habitude de ce genre de chose, il avait même scotché son galeriste il y a quelques années.

Il y a une quinzaine d’années, un cercle de collectionneurs avait acheté à Bordeaux une « merde d’artiste », une œuvre des années 60/70 pour l’ouvrir et vérifier qu’il y avait bien du caca dedans. C’est la même démarche, un pouvoir que s’accorde la personne riche sur le commun des mortels.

Beaucoup de gens me contactent pour savoir ce qu’il faut en penser, je leur rappelle que l’art est une grande niche de spéculation actuellement, ce qui accentue ce genre de situations.



L’art et certaines œuvres en particulier sont des révélateurs de ce qu’est une société.

Totalement, et pour moi, ça parle aussi du monde paysan. On sait que la culture de la banane est l’une des plus malsaines en matière de rentabilité, de dégâts sur les sols, de marché ; on pourrait faire parler cette œuvre-là. En la présentant sur une Foire comme Art Basel, Maurizio Cattelan voulait montrer ce que représente l’argent…



Et ça a marché.

Oui, mais ça finit par m’agacer parce qu’on parle des petits scandales, de ce côté téléréalité, de ces 0,01% de gens qui possèdent beaucoup d’argent.



Nous avons évoqué la merde, elle constitue un lien entre l’art et la gastronomie.

Les deux bouts s’y rejoignent. J’avais donné une conférence sur ce thème en terminant par « Cloaca » qui a été réalisée sous beaucoup de versions. J’en ai vu une en action, les gens sentaient de près pour savoir si c’était de la vraie merde. Ça renvoie à l’idée d’authenticité dont on se fiche parce qu’en art importe d’abord le sens. La reproductibilité a tué la notion d’authenticité et , à la limite, un faux reste un vrai faux.

L’authenticité, ce sont les valeurs qu’on y met soi-même, en tant qu’individu.



Est-ce que ça signifie que pour apprécier pleinement une œuvre il faut connaître l’artiste et sa démarche ? l’œuvre ne se suffit plus à elle-même ?

Eventuellement, mais les gens apprécient une œuvre quand ils reconnaissent quelque chose. Ce qui donne une certaine signification au fait d’aller respirer du caca qui doit comporter une dimension un peu primaire. Mais dans tous les arts les gens sont plus heureux quand ils reconnaissent. C’est particulièrement criant chez les enfants qui ont la reproduction d’une œuvre dans leur salle de classe : ils sont hyper heureux de la reconnaître dans un musée.



Ce qui implique différents niveaux de reconnaissance.

C’est un processus très personnel qui n’est pas purement intellectuel mais lié à un souvenir, à quelque chose d’intime. Il faut d’ailleurs privilégier ce genre d’approche qui permet de décomplexifier l’art. Il est possible d’avoir un discours exigeant, scientifique, intellectuel sur une œuvre qui permet d’éprouver un plaisir à croiser des connaissances, mais la première entrée dans une œuvre est cette reconnaissance qui entretient un rapport de familiarité.



Il faut faire et avoir confiance. Ce qu’on fréquente le plus est l’œuvre musicale, plus ou moins volontairement, avec les auto radios. Dans ce domaine la reconnaissance est plus immédiate que dans les arts plastiques, d’où la nécessité des artothèques qui favorisent la familiarité.