Art contemporain. Exposition Marco Godinho avec la Fondation Salomon.

Quand on entre dans la salle d’exposition on est saisi par la sobriété, par une sorte de vide très présent, très habité.

C’est intéressant que vous disiez ceci, parce que c’est ce qui m’importe de plus en plus : être plastiquement le plus près possible de ce j’essaie d’être au monde. Ne pas être trop chargé, pouvoir me déplacer simplement.



Être léger.

Oui, être léger mais en portant tout en soi. Walter Benjamin avait le rêve de porter une bibliothèque en lui.



Quand on est léger, on est plus ouvert et plus disponible.

Exactement. L’idée de disponibilité est capitale dans mon travail, tout le temps, en toute situation, même maintenant au moment du vernissage.



C’est ce qui permet la curiosité et la porosité au monde…

[ Nous arrivons devant une feuille sombre sur laquelle sont visibles distinctement deux mots dans des angles opposés ]

On ne distingue que deux mots « Black » et « Ocean ». J’ai dessiné un poème au crayon sur cette grande feuille et j’ai recouvert le centre du poème de coups de stylo en laissant apparaître uniquement le premier et le dernier mot. Cette manière de travailler représente parfaitement mes autres œuvres, dessins, videos…quel que soit le medium, le support, il y a toujours un processus qui se déroule avant l’obtention de la forme finale. On retrouve la forme de poésies courtes comme le haïku, de formes simples mais très riches en même temps, qui disent beaucoup en un seul souffle, en une respiration.



On retrouve l’idée du palimpseste.

Et aussi du mantra dont la répétition fait partir dans une autre dimension spirituelle et physique.



Derrière cette obscurité apparente de l’océan que vous représentez, on peut imaginer des migrants, du mouvement, des dangers que l’on ne perçoit pas si l’on n’y fait pas vraiment attention. Il faut aller chercher pour voir.

Ce que vous dites me permet de faire le lien avec le titre de l’exposition « The memory of stateless ghosts » qu’on pourrait traduire par « La mémoire des fantômes apatrides ». La combinaison de ces mots pose toutes sortes de questions.



Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes, vous, apatride, mais vous semblez attaché davantage au monde qu’à un pays.

Les notions de peuples, d’Etats-nations, je les ai oubliées. Je suis davantage dans l’idée d’individu, dans le « nous » sans l’idée de territoire. Même si mes œuvres sont très liées à des localités, à des lieux, elles pourraient naître aussi d’un peu partout.



Vous partez du particulier pour toucher à l’universel, ce qui est une démarche éminemment artistique et humaniste.

Exactement.



Il y a de fortes correspondances entre les œuvres exposées ici.

Je travaille depuis toujours sur le temps, qui me fascine. On retrouve cette notion de ce côté avec ces livres écrits par l’eau, mais aussi là-bas avec les encyclopédies « trouées » ; c’est l’idée de se plonger dans un langage qu’on ne connaît pas.



Qu’on invente au fur et à mesure.

C’est ce qu’on disait tout à l’heure à propos de « Black Ocean », en supprimant, en gommant quelque chose, on invite le public à entrer dans sa propre mémoire, à aller chercher en lui-même, à prolonger l’expérience.