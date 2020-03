Annecy by day / Piaf, le retour

Les passants sont rares, beaucoup à vélo. Les camions de livraison ayant toute la chaussée ou presque pour eux respectent encore moins que d’habitude le 30 à l’heure.



Quai Perrière, le bruit dominant est le chant de l’eau. Rue Sainte Claire le moindre pas résonne sur le pavé. Débarrassé de l’encombrement des badauds, des clients, on redécouvre l’architecture de la ville, l’espace totalement inhabituel surprend, les bâtiments reprennent leur place et retrouvent une verticalité dégagée par cette nouvelle ouverture à l’espace. On se surprend à regarder davantage en hauteur que devant soi puisqu’il n’y a pas grand monde à éviter.



Les bruits se transforment en sons cristallins tels qu’ils nous parviennent en montagne. Même en centre ville les chants d’oiseaux accompagnent cette tranquillité. Toute la perception de l’environnement se trouve changée par cette relation inusitée à la ville.