Annecy Cinéma Italien 23/29 septembre 2019

Et de trois ! C’est la 3° édition sous la direction artistique de Francesco Giai Via qui oriente résolument ce Festival vers la réactivité à notre époque si fertile en rebondissements politiques, sociaux, sociétaux qui remodèlent en permanence nos repères humanistes.



Francesco Giai Via a su trouver le juste équilibre entre le cinéma italien – le plus riche en Europe avec le cinéma français- et l’identité d’Annecy Cinéma Italien rajeunie et redynamisée.



Dans l’éditorial qu’il consacre à l’édition 2019, il écrit « Cinéma comme instrument capable de libérer de l’oubli toutes ces grandes et petites histoires qui habitent le monde, sans distinction de classe entre protagonistes et figurants. Pietro Marcello (dont le film Martin Eden sera projeté en soirée de clôture) incarne parfaitement l’esprit qui anime aujourd’hui ACI comme espace culturel pluriel d’échanges… »

Et Francesco Giai Via de souligner, au-delà de l’hétérogénéité de la programmation du Concorso, la vision humaniste qui relie tous les films.



Débats, ateliers, ouverture de plus en plus prononcée du Festival au jeune public ancrent encore davantage Annecy Cinéma Italien dans cette volonté de dialogue, de conversation cinématographique, culturelle et sociale que couronne la collaboration avec l’Académie du Cinéma Italien (l’équivalent de nos César).



Nous nous rendons de plus en plus compte que nous vivons des temporalités simultanées et multiples. Les liens culturels dépassent les aléas de la politique et des intérêts à court terme.



Francesco Giai Via conclut ainsi « Nous continuerons ensemble à développer et à préserver cet espace de rencontre entre images et personnes, convaincus aujourd’hui plus que jamais que les frontières, loin d’être des murs construits pour diviser et séparer, sont un lieu incontournable où des âmes peuvent s’unir au-delà de leurs différences. »



Voilà. Tout est dit ? Non, bien sûr reste le plus important, le festival et le programme, tous les renseignements pratiques, les horaires et lieux de projection que vous retrouverez sur

annecycinemaitalien.com



Les longs métrages en compétition seront projetés en présence de leurs réalisateurs et Toni Servillo est attendu.

Le film de Pietro Marcello en soirée de Palmarès aura été précédé en ouverture par « Le Traître » de Marco Bellochio. Des films primés à la Mostra, de nombreuses avant-premières, une semaine de cinéma italien pendant laquelle le lac se métamorphosera en lagune ouvrant sur des échanges renouvelés.