Annecy Animation 2018 ? Un Festival Monstre !

Les monstres ont toujours eu du succès au cinéma. Ainsi Zombillénium l’an passé.Le cinéma est riche de ces références (Élephant Man, King Kong, Godzilla, Gremlins…) qui, par l’épouvante, le rire ou toute autre approche nous font plus ou moins consciemment réfléchir à l’Humaine Condition.La littérature en compte beaucoup, De Quasimodo à Mr Hyde, de Jean-Baptiste Grenouille (dans « Le Parfum ») au monstre de Frankenstein.Dans cette veine (comme dirait Dracula) le Festival du Cinéma d’Animation d’Annecy nous offre Hôtel Transylvanie 3 : Des Vacances monstrueusesNotre famille de monstres préférée s’embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales virent vite au cauchemar lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine du navire, dont le terrible secret peut détruire tous les monstres…Réalisé par(SAMURAI JACK, STAR WARS : LA GUERRE DES CLONES), le nouveau long métrage de Sony Pictures Animation sortira en France le 25 juillet 2018.