Andrea Camilleri « Noli me tangere » Ne me touche pas (ed Métailié)

Ce roman d’enquête qu’Andrea Camilleri définit comme non policier cerne précisément la nature du polar et ce que nous en attendons.



Une bonne histoire découle des secousses et des répliques d’une sorte de Big Bang initial dont les conséquences en expansion produisent soit la musique des sphères, soit un récit passionnant.



L’enquête consiste à remonter au Big Bang et même avant si possible, ce que la vie réelle interdit, ce dont rêve la science, ce que la religion et la mythologie nous présentent comme le paradis perdu.

« Noli me tangere » est avant tout ( mais pas avant le Big Bang) une recherche d’identité. Le commissaire qui enquête cherche davantage à savoir qui est Laura, l’héroïne disparue, qu’à la retrouver. Le mari de celle-ci croit savoir qui elle est mais veut savoir où elle se trouve. Chacune de ses connaissances donne d’elle un avis différent et il n’est possible d’approcher sa véritable personnalité qu’en la laissant partir.

D’où ce « Noli me tangere », ne me touche pas.