Alain Bublex. Exposition "An American landscape"

Vous acceptez d’être le prétexte à l’expression d’un point de vue ?

Dans ce cadre-là, oui…mais j’ai toujours la dernière main, même si on revient à la notion de discussion : nous sommes dans un grand banquet au cours duquel les points de vue se complètent, les choses s’échafaudent. L’artiste n’est pas propriétaire de son travail, il le met à disposition des autres, de leur regard. C’est pourquoi on peut penser qu’il est modeste, ou qu’il ne l’est pas !



A l’arrivée dans la salle d’exposition, on ressent l’impression de solitude, peut-être à cause de l’absence humaine, ou bien on se dit que l’ensemble est paisible.

C’est peut-être de la mélancolie parce que l’on se trouve dans un trompe l’œil, donc à distance puisque tout est dessiné.



Comme chez Hopper.

Effectivement. Sa peinture n’est pas vraiment réaliste, ses personnages sont figés. Si vous percevez cette influence, c’est qu’elle est parfaitement justifiée. Avant que mon activité d’artiste m’occupe à plein temps, je travaillais….



Parce que maintenant vous ne travaillez plus ?

J’étais salarié et à l’époque on a commencé à beaucoup parler de Hopper à travers des expositions, des livres qui m’ont marqué. Je pense aussi à un petit livre de Peter Handke « Essai sur la fatigue ». Il y écrit que la fatigue rend disponible au monde, l’intelligence se tait alors et on ne fait que recevoir. Je me sens à distance des choses et inclus en elles.



C’est une disponibilité au monde qu’on perçoit dans votre travail.

C’est ça .Une disponibilité à laquelle on s’exerce et qu’on s’exerce, qui s’entretient et qu’il faut laisser être là.