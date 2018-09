36° édition du Festival Annecy Cinéma Italien 24/30 septembre 2018

2° édition du Festival sous la direction de Francesco Giai Via



A voir l’affiche de cette édition, on comprend que les choses sérieuses continuent et s’amplifient. Le loup qui en occupe la partie centrale devrait, selon Francesco Giai Via, devenir la mascotte de l’événement.

Rappelons-nous que les loups revenus en France dans les années 90 étaient partis d’Italie.



L’invasion cinématographique et culturelle italienne est la bienvenue, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans une continuité qu’elle souhaite rajeunir en transformant le Festival en projet.



Les séries télé font leur entrée, une place importante est réservée aux jeunes réalisateurs, des ateliers de qualité sont proposés et l’événement culturel s’accompagne de professionnels français et italiens de la distribution.

Un festival résolument moderne qui, sur 40 films, propose 22 avant premières françaises.

L’actualité et la « politique » parcourent tout événement culturel, davantage encore avec le volet « Italia Brava Gente » qui propose « Camorra » de Francesco Patierno et « Pays barbare » de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi.