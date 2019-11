Tio Manuel "The 7th Road"

Au milieu de nulle part s’ouvrent une route et des sonorités de baroudeurs, un road trip musical avec testostérone suave. La guitare taille des horizons, la batterie ponctue le paysage, violon et claviers nuancent le propos, la (les) voix vibre ou gronde comme un moteur et on avale du paysage musical comme une poésie rebelle qui gratte le gosier, comme un vieil alcool réchauffé entre les mains, comme un philtre qui secoue et réconforte, que tu le dégustes à petites lampées ou à grandes rasades.Mais bon, à petites lampées c’est mieux.A écouter sans modération.