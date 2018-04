The Shape of water / La Forme de l'eau

"L'amour au-delà des apparences..."



C'est la rencontre d'Elisa, employée comme femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental secret, sourde et célibataire, et d'une créature amphibienne captive de ce même laboratoire. Deux êtres qui se rejoignent et se retrouvent dans leur solitude respective. C'est une histoire d'amour fantasque où l'apparence n'a pas tellement d'importance et où seules comptent l'humanité et la sensibilité des cœurs.



Ce film atypique, est un espèce de rêve éveillé, dans lequel nous entrons sans même nous en apercevoir, alliant un plaisir esthétique et musical avec un côté nostalgique et rétro, dans des décors feutrés, et un sujet et des valeurs universels comme le sont l'amour, la bienveillance et la confiance...



C’est le film aux 4 oscars qu'il faut absolument voir, pour le plaisir esthétique et musical qu'il procure au-delà de l'histoire !