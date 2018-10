Rencontres littéraires au Château de Menthon «Les sagas familiales»

www.chateau-de-menthon.com

Quelques uns des auteurs invités: Irène Frain, Amélie de Bourbon Parme, Jean-Marie Rouart, Yves de Gaulle...



On était en lien avec Dorian Anthoine, directeur du château de Menthon qui nous a proposé ce partenariat pour cette première édition du Salon du Livre consacrée aux sagas familiales.En fonction des écrivains invités, on lui a proposé les livres des auteurs ainsi qu’une sélection complémentaire, toujours sur le thème des sagas familiales nationales et régionales.Oui, l’objectif est d’en faire un rendez-vous annuel si tout se passe bien cette première fois.Un autre contact avec les lecteurs. On fait régulièrement des ventes ou des interventions extérieures, comme au lycée Saint Michel pour présenter notre métier. Il est intéressant d’être parfois libraire en dehors de sa librairie ; ça permet de lutter contre une standardisation de l’art et de la littérature. Le cadre du château de Menthon, le thème des sagas familiales vont apporter une autre dimension. En fait, la littérature est partout, au service d’une multitude de thèmes. Quand vous êtes passionné, vous n’êtes pas libraire que de neuf heures à dix-neuf heures. Ces événements à l’extérieur ouvrent le champ des possibles. Ils permettent de faire découvrir des auteurs mais aussi d’en découvrir soi-même avec lesquels créer des liens dans la durée.La liste des auteurs invités est très intéressante, comme celle des conférences, mais s’y ajoutent des visites du château théâtralisées, en costumes d’époque, et puis il y a le lieu…Avec des originaux comme celui de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, des incunables. C’est ce côté multiforme qui fait l’intérêt de cet événement.