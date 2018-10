Raquettes FFT à Annecy les 5-6-7 octobre 2018

Pour la 2° année, Annecy Tennis reçoit la phase finale des Raquettes FFT. Un concept tout simple pour faire découvrir la compétition par équipes aux joueuses licenciées non classées ou classées jusqu’à 30/4. Le niveau départemental, puis régional les mène à la page finale qui s’écrit pour la 2° année consécutive à Annecy .

On retrouve dans cette compétition tout l’engagement des meilleures joueuses, mais à l’autre extrémité de l’éventail, avec autant de passion mais bien plus de convivialité.

De quoi attendre avec plaisir une autre facette du tennis, la finale de la Coupe Davis fin novembre.