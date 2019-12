Raphaël Graff, lauréat de Monkey Tunes Talent 2019

Alors pourquoi y être allé ?

Une dame qui s’occupe d’une association, « Créartiste », qui repère de jeunes artistes, a écouté les morceaux que tu as écoutés toi aussi, elle m’a signalé par mail le concours et m’a conseillé d’y aller. Ensuite elle m’a beaucoup aidé pour mobiliser les gens et atteindre le nombre de votes suffisant pour pouvoir participer.



Il y a une bonne fée derrière tout ça.

Une bonne fée, oui, et le soutien de plein de gens qui ont cru en moi, sinon rien n’aurait été possible.



Le fait d’être lauréat concrétise quelque chose, te donne envie d’aller plus loin dans le domaine de la musique ?

C’est ce qui me manquait, de me dire que ce que j’écris a des chances de se retrouver dans un album, sur des plateformes. Maintenant j’écris tous les soirs.



Tu es prof de maths, et la préparation des cours alors ?

Ça continue, c’est mon métier principal.



Il y a d’étroites relations entre les mathématiques et la composition musicale.

C’est très carré dans les deux cas.



On retrouve cette ambivalence, cette dualité qu’on signalait au début.

Évidemment. C’est plus difficile à gérer parfois, les choses sont moins simples quand on doit gérer plusieurs héritages, plusieurs facettes, mais ça rend peut-être les morceaux plus riches ou plus contrastés, qui sait ? Plus intéressants, comme ma vie. J’espère garder cette dimension dans mes futurs morceaux