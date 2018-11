«Pupille» de Jeanne Herry, le voir c’est l’adopter !

Dans la programmation très riche que les Nemours proposent pour célébrer leurs 40 ans, « Pupille » attire le regard sur la question de l’adoption mais, comme tous les films réussis, va bien au-delà du sujet qu’il traite.



Il s’agit avant tout des gens, des personnes qui sont quelqu’un, mêmes les anonymes. Celles et ceux qui, dans ce parcours complexe de l’adoption, sont bien davantage que des fonctions, y mettent leur subjectivité, cette part d’eux-mêmes qui rend les lois, les règlements, les dossiers humains acceptables, cette part dont la véritable valeur repose sur le fait qu’elle n’est pas évaluable.



On en oublierait presque que le thème du film est l’adoption tellement la narration et la mise en scène révèlent chacun des personnages à lui-même et aux autres jusque dans ses contradictions les plus intimes.



Dans ces processus administratifs rôdés, presque lisses en apparence, qu’il est salvateur d’entendre un « Démerdez-vous » face à une situation qui risque de déborder tout le monde !

La fragilité d’un nourrisson en cours d’adoption crée toute une chaîne humaine de compétences, d’oppositions, de sympathies, d’improvisation ou d’adaptation sans doute supérieure en richesse et en complexité à ce que nécessite le lancement d’une fusée.



On voit avec tendresse Miou-Miou passer de la recherche du plaisir dans « Les valseuses » à la direction de l’équipe qui organise les adoptions dans ce film ; on suit la nervosité et les insatisfactions de Sandrine Kiberlain qui explosent dans sa mastication frénétique de chewing gum ; on retrouve agréablement la fragilité et la spontanéité d’Elodie Bouchez et on découvre l’épanouissement de Gilles Lellouche en homme sensible, généreux qui assume sa part féminine.