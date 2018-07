Picasso. L'atelier du Minotaure. Exposition lumineuse au Palais Lumière d'Evian

Olivier Le Bihan, commissaire de l'exposition, nous présente ce Picasso/Minotaure qu'on peut visiter du 30 juin au 7 octobre 2018.



Olivier Le Bihan ,quel est l’esprit de cette exposition ?

Le « morceau de résistance » en est Picasso-Minotaure, c’est-à-dire l’appropriation par Pablo Picasso de ce thème du Minotaure dans son travail entre les années 1928 et 1959. Il s’agit de replacer le travail de Picasso dans un contexte artistique, littéraire, culturel. Nous remontons aux sources du mythe, nous recherchons les influences que Picasso a ressenties, car sa culture le portait vers une curiosité qui dépassait de loin la tauromachie. Il était curieux de l’antiquité, de l’archéologie. Il participe donc d’un grand mouvement dans lequel les choses de l’antiquité, la sculpture, la mosaïque, la céramique vont envahir la scène visuelle et artistique pour influencer les peintres.

Le propre d’un mythe est de s’enrichir au fil du temps…pourrait –on dire que vous faites se rejoindre un mythe moderne, Picasso, et un mythe de l’antiquité ?

C’est un mythe complexe. Le Minotaure est une espèce de croquemitaine, un être pas très sérieux. Il dévore des jeunes filles et des jeunes gens mais il a une mâchoire de bovin. Comment le représenter ? Avec quatre pattes ? Un torse d’homme ? La représentation de ce monstre entraîne des hésitations, comme celle du centaure et elle monopolise un certain nombre d’artistes depuis le 18° siècle.

Et l’on découvre une fresque , justement au 18° siècle, à Herculanum. On se rend compte que les anciens avaient représenté le Minotaure avec un buste d’homme et une tête de taureau ; c’est le point de départ d’une iconographie qui va être retenue, notamment par Picasso.

Il faut noter aussi la dimension psychanalytique. Peut-on considérer que Picasso lui-même est une sorte de Minotaure ?

Oui, il l’est, il le revendique. Ce Minotaure représente finalement toutes les pulsions inconscientes pour un Picasso qui, à un moment, est proche du mouvement surréaliste. Il va d’ailleurs faire avec ce Minotaure la couverture d’une revue qui s’appelle justement « Minotaure », qui va réunir autour d’André Breton quantité d’artistes importants de cette période. Une grande exposition à Bruxelles révèlera toute cette mouvance à laquelle Picasso adhère du bout des doigts.