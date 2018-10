Perrine Laffont et Camille Cabrol, au High Five une histoire d'amitié

Après avoir rencontré Perrine Laffont et Camille Cabrol pour le Before du High Five, Move On leur a posé quelques questions dans la bonne humeur (et on a vu la médaille de tout près)



Perrine, on t’a vue sur la scène de l’Impérial Palace, pour le High Five et même si ta médaille d’or aux JO de Pyeongchang remonte à plusieurs mois, on a l’impression que la joie est intacte.

C’est clair, les gens sont toujours aussi contents. Même après plusieurs mois l’enthousiasme est toujours là.



Ta copine Camille a l’air d’éprouver autant de joie que toi.

Camille _ C’est un truc de ouf que ta copine partage avec toi cet événement, comme de le vivre avec elle en bas de la piste. Ça fait de belles émotions.



Et ça fait une belle motivation pour que tu décroches une médaille toi aussi.

Carrément !



Vous vous poussez toutes les deux, c’est ce qui vous permet de résister au stress. Votre équipe va durer longtemps encore ?

On l’espère ! (réponse à deux voix). Ça marche bien comme ça, et on a encore de belles années devant nous.