Paul Cabaud, peintre et photographe à Annecy "Amoureux d’ici"

« Ceci n’est pas une pipe » nous prévenait Magritte.

« Ceci n’est pas un paysage » pourrait nous chuchoter Paul Cabaud.

Pas un paysage mais une vision, une recomposition plus vraie que vraie ; un peu à la manière du jeu théâtral d’un Michel Bouquet qui paraît d’abord en décalage avec la réalité pour emporter ensuite le spectateur.Au fil de la visite, on s’amuse à remarquer que les retouches sur photos réalisées par Paul Cabaud annoncent de très loin Photoshop et que ses séries de paysages anticipent très sagement Andy Warhol.La scénographie met parfaitement en valeur l’univers de l’artiste, sa personnalité et nous invite à l’accompagner dans son œuvre et dans sa vie.Une mention particulière pour cette petite salle qui offre des représentations d’arbres dont la sensibilité et la vigueur émeuvent tout particulièrement. C’est à croire qu’il y aurait une forme d’animisme dans le regard que Paul Cabaud porte sur la nature et que pour lui tous les sujets sont aussi vivants que ceux qu’il portraitise.Décidément, le Musée-Château d’Annecy n’est pas que cette imposante silhouette qui domine la ville mais un lieu très vivant dans lequel voisinent le cinéma d’animation, l’art contemporain, l’Histoire, les artistes locaux et ceux de provenances lointaines… et prochainement… Les Shadoks !À suivre...