« Passé à la loupe » exposition au Château d’Annecy

Liliana Ceci, archéologue et commissaire scientifique nous présente « Passé à la loupe »



Les objets que nous exposons sont des machines à remonter le temps. Ils vont permettre au public de vivre le rôle d’experts et de les replacer dans la vie quotidienne des Romains.

Les dînettes en sont un bon exemple. Oui, il y avait des dînettes à l’époque romaine, ainsi que des biberons, de la vaisselle décorée d’animaux, de gladiateurs et d’autres personnages. Les tuiles portent parfois l’empreinte accidentelle d’animaux passés pendant leur séchage. Ces faits anecdotiques sont intéressants pour connaître la vie des Romains de Boutae.



Tous les Annéciens connaissent la Place des Romains mais ne font pas forcément le lien avec l’époque romaine. Qu’est-ce qui a conduit à la découverte des objets que vous exposez ?

Le 19° siècle a permis pas mal de découvertes sur la Plaine des Fins, Avenue et Place des Romains. Il y a une caractéristique très importante propre à la ville d’Annecy. Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres villes comme Lyon, on n’a pas reconstruit sur ce qui existait à l’époque romaine : au Moyen - Age, la ville se déplace de la Plaine des Fins vers le Château. Il faut finalement attendre les années 40 à 60 et de nouvelles constructions pour que tous ces vestiges soient remis au jour. Pendant tout ce temps, ils étaient restés intacts.