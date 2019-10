Participez au nouveau projet artistique de Xavier Chevalier "TROMPE L’ŒIL"

chevalier-sport.com Tous renseignements sur

Vous y verrez défiler le chronomètre déclenché au départ du premier WAIT, le 1er août 2018, qui affiche, au moment où sont écrites ces lignes, 428 jours 08 heures 59 minutes 57 secondes.



Pour contacter directement Xavier (chevalier.xav @gmail.com)

vous propose non seulement de l’aider à financer sa prochaine grande aventure artistique mais à y participer puisqu’il portera les couleurs de ses contributeurs.Pour sa future participation au, Xavier Chevalier joue encore avec le temps : depuis bientôt un an et pendant un an encore, il s’astreint chaque jour, où qu’il soit, à une heure quinze de dessin pour produire undont le traità l’intérieur d’un pochoir préfigure la route à parcourir pendant le Rallye des Bauges.25 kilomètres réalisés à mi-parcours !Le trait, le parcours, la route, le chemin de la vie s’entremêlent et se fondent dans le tracé artistique de Xavier, anti héros punk romantique revendiqué mais authentique héraut qui porte haut les couleurs de l’art et les vôtres.Vous pouvez acquérir pour 50 euros un WAIT dessiné à la date de votre choix et signé de la main qui pilote le stylo et signera la participation au Rallye des Bauges 2020. L’ensemble de cette production constitue une collection. A ce propos, une étape se jouera en mars prochain. Seront exposés à la, à Metz, deux cents WAIT environ destinés à montrer qu’il y en a à la fois sous le capot et sur les murs !« WAIT WAIT WAIT WAIT » vrombit le désir artistique et vital, et pour forcer le destin, Xavier supprime la marche arrière et brûle ses vaisseaux. Comme il signe ses WAIT, il signe la location du bolide qui sera son destrier le temps de ce tournoi des Bauges avant même d’avoir bouclé son budget.Foin du fameux « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » et vive la prise de risque du coup de poker ; car l’artiste est forcément joueur.« Faire œuvre d’art de sa vie » pourrait être la devise de Xavier qui aime citer «Born to lose, Live to win. »Conquérir sa vie, gagner la ligne d’arrivée, transmuer la compétition en art, vivre pleinement le temps que l’on soumet à sa propre mesure humaine et émotionnelle, partagée avec son équipe le temps du rallye (plutôt que vérifier les temps qu’on fait à chaque étape), partagée avec les contributeurs et le public sur tout le parcours artistique. Sans aucun point mort. Faire de sa vie un mouvement permanent, une découverte partagée.« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » selon Héraclite, alors cette 3° participation au Rallye ne sera « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ».L’art du camouflage fut inventé par Louis Guingot (1864/1948). Xavier s’en veut le continuateur, qui montre en cachant, cache en révélant autre chose, habille son bolide d’un tableau de son père Jean-François , lui-même réalisé dans cet esprit de camouflage. Ce revêtement constituera ensuite une mue exposée au public ainsi rallié à l’art par le rallye. Père et fils se rejoignent dans un esprit d’hybridation qui joue des frontières entre le Street Art et le Land Art .Prenez part à la course avec Xavier, pour un WAIT dessiné ou davantage si vous souhaitez devenir mécène en échange d’une exposition de votre logo sur le destrier ou bien d’une œuvre personnalisée.Pour être plus visible participez au camouflage et faites com de l’art.Rallye, course et ralliement à la vie, cheminement et performance artistiques, détournement terriblement humain du chronomètre fatal.Et puis, il n’est pas indifférent de remonter le temps étymologique et de savoir que les Bauges évoquent des bêtes fauves : faites rugir les chevaux et l’art !