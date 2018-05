"Millésime 54" d’Antoine Laurain chez Flammarion

Un chapeau, une robe… Les romans d’Antoine Laurain nous font voyager grâce à des objets. Alors que nous devenons de pus en plus dépendants d'eux, des appareils qui prennent possession de nous, ceux qu’Antoine Laurain place au centre de la toile de ses récits créent des relations entre les gens, ouvrent des horizons, des portes, dont celles du temps.



Avec Millésime 54, c’est le vin qui fait voyager, et voir littéralement double.

Dans ce voyage à travers le temps et l’écriture, l’auteur prend un réel plaisir à faire revivre le Paris de 1954, à nous faire rencontrer Gabin, Piaf, Cocteau, voir d’autres… Et même Dieu. Le récit est aussi prétexte à quelques jugements amusés sur notre époque.

Voyager dans le temps grâce au vin ? Avec modération si possible, mais avec un réel plaisir.