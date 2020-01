Michelin. Le Guide Suprême ?

L’étymologie apporte parfois un regard amusant et intéressant, un éclairage sur l’actualité.

Le patronyme "Michelin" dérive de Michel qui vient lui-même de Mickaël qui signifie "qui est comme dieu".



Michelin fabrique des pneus, ou pneumatiques, qui renvoient à "pneuma". Michelin ne manque pas d’air en nous vendant des enveloppes permettant de le conserver ainsi que de la tenue de route et un certain confort. "Pneuma", c’est le souffle divin à l’origine de la vie, que l’on aperçoit représenté, par exemple, sur l’Annonciation.



Michelin serait donc dieu, d’une certaine manière et son guide message divin qui animerait la gastronomie.

Il semblerait qu’un certain Lucifer, tombé des étoiles, anime en ce moment la révolte contre le Père Créateur.