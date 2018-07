"MA REUM" de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy © Marc Bossaert

Séance le samedi 7 juillet 2018, aux cinémas Pathé d’Annecy avec Frédéric Quiring et Audrey Lamy



Audrey Lamy quitte le petit écran pour le grand et pour une sorte de conte qui fait penser au homard à l’américaine.

Homard qui rappelle Françoise Dolto pour laquelle l’ado se retrouve un moment sans carapace entre l’enfance et l’âge adulte.

Homard encore parce qu’Audrey Lamy-Fanny est spécialiste de cuisine (mais plutôt de pâtisserie).

A l’américaine car ce conte revendique son inspiration étatsunienne par tous ses pores, ce qui donne un résultat hybride et débridé.

Une mère poule qui retient son fils dans l’enfance, des racketteurs, et un fils qui finit par s’en sortir seul (c’est un conte) en délivrant sa mère de sa propre enfance.